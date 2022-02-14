МОК отменит награждение на Олимпиаде в случае попадания Валиевой на пьедестал

Международный олимпийский комитет (МОК) не станет награждать победителя и призеров женского личного турнира Олимпийских игр в Пекине в случае, если россиянка Камила Валиева попадет на пьедестал. Об этом говорится в заявлении организации.

В случае, если Валиева закончит соревнования на одном из трех первых мест, будет отменена и цветочная церемония. Кроме того, МОК просит Международный союз конькобежцев (ISU) разрешить участнице, которая займет по итогам короткой программы 25-е место, также выступить с произвольной программой, если Валиева войдет в число первых 24 спортсменок.

В организации уточнили, что церемонии вручения медалей будут организованы после завершения рассмотрения дела Валиевой и вынесения итогового решения.

Ранее 14 февраля юрист оценил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить Валиеву до дальнейшего участия в Олимпиаде. «CAS принял логичное и обоснованное решение. Он выносил, по сути, промежуточный вердикт, и если бы запретил спортсменке дальнейшее участие в соревнованиях, то она де-факто уже понесла бы наказание, хотя еще не признана виновной», — заметил он.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) осудило решение о допуске Валиевой на Олимпиаду. В агентстве добавили, что независимый отдел разведки и расследований изучит дело россиянки. В соответствии с положениями кодекса о несовершеннолетних WADA проведет расследование в отношении вспомогательного персонала фигуристки.

Ранее 14 февраля CAS снял временное отстранение с Валиевой. Фигуристку допустили до участия в личном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Причиной стал статус «защищенного лица» спортсменки и позднее извещение о положительной допинг-пробе.