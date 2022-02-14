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Спорт

Юрист оценил логичность решения CAS о допуске Валиевой до Олимпиады

Адвокат Тимчук заявил, что CAS принял логичное и обоснованное решение по делу Валиевой

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Адвокат коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук в комментарии «Ленте.ру» оценил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о снятии временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой.

«CAS принял логичное и обоснованное решение. Он выносил, по сути, промежуточный вердикт, и если бы запретил спортсменке дальнейшее участие в соревнованиях, то она де-факто уже понесла бы наказание, хотя еще не признана виновной. С учетом всех обстоятельств (возраст спортсменки, низкая концентрация вещества, возможность его попадания в организм с загрязненным продуктом) временное отстранение выглядело бы чрезмерной мерой, которая бы явно нарушила баланс интересов сторон и права спортсменки. Поэтому CAS, по сути, просто зафиксировал ситуацию: спортсменка может продолжать участвовать, а итоговое решение будет вынесено позднее», — заметил юрист.

При этом, по его словам, глобально в деле мало что изменилось. «Рассмотрение антидопингового дела по существу будет продолжено. Спортсменка все еще может быть признана виновной, и в этом случае ее результаты на Олимпиаде будут аннулированы. Можно также предположить, что и итоговый вердикт будет выносить CAS, потому что, какое бы решение ни приняла антидопинговая организация, которая будет рассматривать дело, оно наверняка будет оспорено одной из сторон — или Всемирным антидопинговым агентством (WADA), или спортсменкой», — заключил адвокат.

Ранее 14 февраля WADA осудило решение о допуске Валиевой на Олимпиаду. В агентстве добавили, что независимый отдел разведки и расследований изучит дело россиянки. В соответствии с положениями кодекса о несовершеннолетних WADA проведет расследование в отношении вспомогательного персонала фигуристки.

Ранее 14 февраля CAS снял временное отстранение с Валиевой. Фигуристку допустили до участия в личном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Причиной стал статус «защищенного лица» спортсменки и позднее извещение о положительной допинг-пробе.

Андрей Стрельцов
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