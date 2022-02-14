WADA осудило решение о допуске Валиевой на Олимпиаду

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) осудило решение выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) о снятии временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой. Заявление приводится на сайте организации.

В WADA подчеркнули, что разочарованы решением допустить 15-летнюю спортсменку до Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Отмечается, что в лаборатории в Стокгольме не знали о необходимости проверить допинг-пробу фигуристки перед соревнованиями. По их мнению, российская сторона не пометила пробу Валиевой как приоритетную для проверки.

В агентстве добавили, что независимый отдел разведки и расследований изучит дело Валиевой. В соответствии с положениями кодекса о несовершеннолетних, WADA проведет расследование в отношении вспомогательного персонала фигуристки.

Ранее 14 февраля CAS снял временное отстранение с Валиевой. Фигуристку допустили до участия в личном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Причиной стал статус «защищенного лица» спортсменки и позднее извещение о положительной допинг-пробе.

После этого глава Олимпийского комитета США Сара Хиршлэнд осудила принятое решение. Она призвала олимпийское движение продолжать борьбу за чистый спорт во имя спортсменов со всего мира и добавила, что атлетов лишили возможности соревноваться по-честному.