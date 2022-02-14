Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Спортинг
Завтра
23:00 (Мск)
Манчестер Сити
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
ПСЖ
Завтра
23:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Манчестер Юнайтед
Завтра
23:15 (Мск)
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Интер М
16 февраля
23:00 (Мск)
Ливерпуль
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Спорт

WADA осудило решение о допуске Валиевой на Олимпиаду

В WADA заявили, что не знали о необходимости проверить допинг-пробу Валиевой перед ОИ-2022
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) осудило решение выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) о снятии временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой. Заявление приводится на сайте организации.

В WADA подчеркнули, что разочарованы решением допустить 15-летнюю спортсменку до Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Отмечается, что в лаборатории в Стокгольме не знали о необходимости проверить допинг-пробу фигуристки перед соревнованиями. По их мнению, российская сторона не пометила пробу Валиевой как приоритетную для проверки.

В агентстве добавили, что независимый отдел разведки и расследований изучит дело Валиевой. В соответствии с положениями кодекса о несовершеннолетних, WADA проведет расследование в отношении вспомогательного персонала фигуристки.

Ранее 14 февраля CAS снял временное отстранение с Валиевой. Фигуристку допустили до участия в личном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Причиной стал статус «защищенного лица» спортсменки и позднее извещение о положительной допинг-пробе.

После этого глава Олимпийского комитета США Сара Хиршлэнд осудила принятое решение. Она призвала олимпийское движение продолжать борьбу за чистый спорт во имя спортсменов со всего мира и добавила, что атлетов лишили возможности соревноваться по-честному.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
WADA осудило решение о допуске Валиевой на Олимпиаду
Актера Валерия Николаева облили кипятком в спецприемнике
Российские власти потеряли миллиарды на мусорных свалках
Актера сериала «День рождения Буржуя» облили кипятком в московском изоляторе
Цены на газ в Европе взлетели
Банки увидели угрозу в идее ЦБ по борьбе с мошенниками
В Польше нашли два новых подварианта омикрон-штамма коронавируса
Назван новый способ кражи криптовалют
Помещение в ШИЗО заболевшего россиянина признали незаконным
Стало известно о состоянии находящегося в больнице Жириновского
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.