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Глава МОК намекнул на возможное наказание для Тутберидзе

В разговоре об Этери Тутберидзе глава МОК допустил строгие меры после расследования

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах допустил, что российский тренер Этери Тутберидзе может столкнуться с наказанием по результатам расследования ситуации с сомнительной допинг-пробой Камилы Валиевой. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Бах подчеркнул, что комитет потребовал провести расследование. Он отметил, что меры в отношении окружения Валиевой, в том числе и Тутберидзе, могут быть очень строгими.

Ранее Бах прокомментировал выступление Валиевой в произвольной программе Олимпиады. По словам главы комитета, он расстроился прокатом россиянки.

Валиева заняла четвертое место в личном турнире на Олимпиаде, несмотря на лидерство по итогам короткой программы. Спортсменка выступала на фоне скандала с сомнительной допинг-пробой. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил ее к участию в Играх, отклонив апелляции МОК и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Николай Костюков
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