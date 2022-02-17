CAS подтвердил возможность попадания триметазидина к Валиевой из лекарства деда

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что запрещенный препарат триметазидин мог попасть в организм российской фигуристки Камилы Валиевой из-за лекарства ее дедушки. Соответствующий документ опубликован на сайте организации.

«Наиболее вероятным путем попадания запрещенного вещества в организм спортсменки является бытовое взаимодействие со своим дедушкой, который принимает триметазидин после операции на сердце и обычно носит это лекарство с собой», — указано в сообщении.

Сама Валиева предположила, что употребление препарата произошло через посуду, которой пользовались она и ее дедушка (в том числе через жидкость, выпитую из одного стакана). Фигуристка намерена провести дальнейшее расследование и представить его на основных слушаниях

15 февраля глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд также заявил, что триметазидин мог оказаться в организме 15-летней Валиевой через продукт, который употреблял ее дедушка. Он отметил, что этот аргумент сыграл в пользу фигуристки на слушании по ее делу о допинге в CAS.

Спортсменка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года. В составе сборной России она стала победительницей командного турнира Олимпиады. Валиева допущена до личного турнира Игр решением CAS, где заняла четвертое место, набрав 224,09 балла. Она дважды упала и допустила несколько ошибок, при этом она лидировала после короткой программы.