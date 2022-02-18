WADA обвинило CAS в переписывании правил для допуска Валиевой к Олимпиаде

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с заявлением относительно дела российской фигуристки Камилы Валиевой. Текст доступен на сайте организации.

WADA обвинило Спортивный арбитражный суд (CAS) в явном нарушении кодекса агентства. В заявлении организации подчеркивается, что суд переписал правила ради обеспечения допуска 15-летней Валиевой к дальнейшему участию в Олимпийских играх.

WADA указывает на опасные последствия допуска Валиевой. «Переписывание кодекса, по всей видимости, позволит спортсменам в статусе защищенных персон (атлеты в возрасте до 16 лет, или же в возрасте от 16 до 18, не выступающие на международном уровне — прим. «Ленты.ру») продолжать участвовать в соревнованиях, несмотря на положительные допинг-тесты, без какого-либо объяснения причин», — отмечается в заявлении.

CAS допустил Валиеву к участию в личном турнире фигуристок. Россиянка лидировала после короткой программы, но по итогам произвольной не попала в число призеров. Она заняла четвертое место.