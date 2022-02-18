В МОК признались в нежелании видеть Валиеву среди участников Олимпиады

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах дал оценку решению Спортивного арбитражного суда (CAS), который допустил российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Бах признался, что в МОК не хотели видеть Валиеву среди участников Игр. Вместе с тем, глава МОК подчеркнул, что уважает решение CAS. «Если мы не будем уважать закон, не будет никакого международного спорта», — добавил он.

Валиева заняла четвертое место в личном турнире, несмотря на лидерство в короткой программе. Золото завоевала ее соотечественница Александра Трусова.

CAS допустил Валиеву до участия в Олимпиаде, отклонив апелляции МОК и Всемирного антидопингового агентства (WADA). Спортсменка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года. В составе сборной России она стала победительницей командного турнира Олимпиады.