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Спорт

В МОК признались в нежелании видеть Валиеву среди участников Олимпиады

Глава МОК Томас Бах заявил, что комитет не хотел видеть Камилу Валиеву на Играх

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах дал оценку решению Спортивного арбитражного суда (CAS), который допустил российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Бах признался, что в МОК не хотели видеть Валиеву среди участников Игр. Вместе с тем, глава МОК подчеркнул, что уважает решение CAS. «Если мы не будем уважать закон, не будет никакого международного спорта», — добавил он.

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Валиева заняла четвертое место в личном турнире, несмотря на лидерство в короткой программе. Золото завоевала ее соотечественница Александра Трусова.

CAS допустил Валиеву до участия в Олимпиаде, отклонив апелляции МОК и Всемирного антидопингового агентства (WADA). Спортсменка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года. В составе сборной России она стала победительницей командного турнира Олимпиады.

Николай Костюков
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