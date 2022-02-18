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WADA озвучило роль РУСАДА в деле Валиевой

WADA обвинило РУСАДА в позднем обнародовании результатов допинг-теста Камилы Валиевой

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) возложило ответственность за задержку в предоставлении результатов допинг-пробы Камилы Валиевой на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом говорится в заявлении организации.

Таким образом, WADA указывает на роль РУСАДА в деле Валиевой. Как отмечается в заявлении агентства, РУСАДА не уведомило лабораторию в Стокгольме в необходимости срочно предоставить результаты исследования.

Ранее WADA обвинил Спортивный арбитражный суд (CAS) в нарушении кодекса агентства. В заявлении организации подчеркивается, что допуск 15-летней Валиевой к Олимпиаде является переписыванием правил и приведет к тому, что спортсмены в статусе защищенных персон (атлеты в возрасте до 16 лет, или же в возрасте от 16 до 18, не выступающие на международном уровне — прим. «Ленты.ру») смогут выступать на соревнованиях, несмотря на положительные допинг-пробы.

Валиева получила допуск в результате отклонения CAS апелляций WADA и Международного олимпийского комитета (МОК), которые выступали за отстранение фигуристки от Игр на фоне сомнительной допинг-пробы. Россиянка заняла четвертое место в личном турнире фигуристок.

Николай Костюков
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