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Спорт

В Госдуме заявили о нежизнеспособности современного формата Олимпиады

Депутат Милонов заявил о необходимости применить эвтаназию к современному формату Игр

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о нежизнеспособности современного формата Олимпиады. Его слова приводит Sport24.

«После Олимпийских Игр в Пекине и всего ужаса, который там происходил, стало ясно, что к сегодняшнему формату Олимпиады нужно применить эвтаназию. Современная история Олимпиады в формате Международного олимпийского комитета (МОК) заканчивается, потому что эта организация не занимается своим делом», — отметил депутат. Он рассказал, что вместо продвижения спорта в массы и проведения честных соревнований, в МОК занимаются политикой и предпринимают попытки международного давления на отдельные страны.

Милонов выразил уверенность, что в будущем санкции вслед за Россией распространятся на другие независимые государства. «Надо позвонить грекам и сказать: "Ребята, они все просрали, давайте перезапускать Олимпиаду". Нужно создать новый МОК, где будут представители разных государств, чтобы у них была единая независимая позиция, а не государственная позиция госдепа, как это происходит сейчас», — подчеркнул он.

Отечественные спортсмены выступали под эгидой Олимпийского комитета России. Они завоевали в Пекине 32 медали, среди которых шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. Больше всего медалей команде принесли лыжники — у них 11 наград, на втором месте — фигурное катание с шестью наградами, третьим стал биатлон — четыре медали.

Дарья Коршунова
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