Ковальчук оценил пост российского хоккеиста о хейтерах после серебра на ОИ-2022

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук оценил критику хоккеиста команды Антона Слепышева в адрес хейтеров. Его слова приводит «Матч ТВ».

Ковальчук подчеркнул, что это личное мнение Слепышева, и он не общался с ним по этому поводу. «Он сказал, что думает. Была такая ситуация вокруг команды. Тем людям, которые за нас "переживали", — огромного здоровья», — заявил он.

20 февраля Слепышев обратился к тем, кто критиковал команду. «Все говноеды, хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир и ждали, еще до финала нашей осечки, большинство российских СМИ, это ваш хлеб! Жуйте! Не подавитесь!» — с таким призывом после поражения в финале выступил хоккеист.

Сборная России на Олимпийских играх в Пекине дошла до финала, где 20 февраля проиграла Финляндии со счетом 1:2. Россияне не смогли защитить титул олимпийских чемпионов, а финны впервые в истории взяли золото. Слепышев провел на турнире все шесть матчей, в которых забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу.