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Хоккеист сборной России обратился к хейтерам после поражения в финале Олимпиады

Хоккеист сборной России Слепышев призвал «жевать свой хлеб» всех, кто критиковал команду

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Нападающий ЦСКА и сборной России по хоккею Антон Слепышев подвел итоги Олимпийского турнира на Играх 2022 года в Пекине. Спортсмен высказался в Instagram.

Спортсмен обратился к тем, кто критиковал команду. «Все говноеды, хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир и ждали, еще до финала нашей осечки, большинство российских СМИ, это ваш хлеб! Жуйте! Не подавитесь!», — с таким призывом после поражения в финале выступил Слепышев.

Игрок также добавил, что российские хоккеисты сделали на Олимпиаде все, что смогли. «Спасибо всем за серебро! Мы его выиграли!», — добавил Слепышев.

Сборная России на Олимпийских играх в Пекине дошла до финала, где 20 февраля проиграла Финляндии (1:2). Россияне не смогли защитить титул олимпийских чемпионов, а финны впервые в истории взяли золото. Слепышев провел на турнире все шесть матчей, в которых забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу.

Алексей Гусев
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