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Назван неожиданный недостаток PlayStation 5

Разработчики Horizon Forbidden West замедлили игру на PS5 из-за быстродействия консоли

Скриншот: игра Horizon Forbidden West

Создатели Horizon Forbidden West посетовали по поводу быстродействия игровой консоли нового поколения Sony. Об этом сообщает издание Engadget.

В разговоре с журналистами представители студии Guerrilla Games назвали неожиданный недостаток PlayStation 5. По их словам, из-за высокого быстродействия приставки игровые уровни загружались за четыре-пять секунд, что негативно влияло на игровой процесс. В частности, геймеры не успевали прочесть подсказки, которые появлялись в загрузочном окне.

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В итоге разработчики специально замедлили игру. «Нам пришлось добавить очень простую функцию, позволяющую фиксировать экран загрузки в течение достаточного времени, чтобы вы могли прочитать хотя бы одну подсказку», — признался игровой директор Guerrilla Games Матийс де Йонге (Mathijs de Jonge). В предыдущем тайтле студии — Horizon Zero Dawn — загрузка уровней занимала около одной минуты.

По словам разработчика Horizon Forbidden West, игроки, которые не нуждаются в подсказках, могут просто нажать на кнопку X во время появления экрана загрузки и перейти к игре, или же отключить данную опцию в настройках. Однако опрос геймеров показал, что многие пользователи полагаются на игровые подсказки.

Horizon Forbidden West — видеоигра в жанре Action/RPG с открытым миром, эксклюзив для консолей PlayStation. Релиз тайтла состоялся 18 февраля.

15 февраля студия CD Projekt RED анонсировала глобальное обновление для Cyberpunk 2077. В рамках патча игру обновили для актуальных приставок нового поколения от Sony и Microsoft.

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Андрей Ставицкий
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