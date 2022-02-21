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В России снизят ожидания от экономики

«Ведомости» сообщили о планах МЭР снизить прогноз по росту ВВП на 2022 год до 2,8 процента

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Минэкономразвития планирует снизить прогноз по динамике ВВП России в 2022 году. Вместо трех процентов, предполагаемых ранее, оно ожидает рост на 2,8 процента, пишут «Ведомости» со ссылкой на близкие к правительству источники и федерального чиновника.

Новую оценку в рамках предложений по пересмотру прогноза социально-экономического развития на 2022-2024 годы МЭР представило в правительство и администрацию президента. Показатели обсуждались 17 февраля на совещании у Владимира Путина по экономическим вопросам. Официально они должны быть представлены в марте.

Собеседник издания связывает пересмотр не с геополитическими факторами и возможным введением западных санкций в ответ на обострение ситуации вокруг Украины, а с более высокими темпами роста ВВП в 2021 году. В конце прошлой недели Росстат сообщил, что, по предварительной оценке, экономика выросла на 4,7 процента, что стало рекордом за 13 лет.

Помимо снижения ожиданий по ВВП Минэкономразвития в обновленном прогнозе станет опираться на более высокий уровень годовой инфляции — 5,9 процента вместо 4 процентов — и повышенную цену на нефть. Предварительно она составит 77,7 доллара за баррель вместо 62,2 доллара.

Как указывается в материале, особенно активно обсуждается объем бюджетных средств, доступных для расходов в текущем году в дополнение к предусмотренным суммам. На прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов публично отмечал, что превысивший ожидания рост экономики позволяет надеяться на повышение доходов бюджета по сравнению с ранее запланированными. Власти оценивают дополнительные доходы в 1-1,5 триллиона рублей.

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Директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов подчеркнул, что снижение ожиданий от ВВП логично в связи с показателями 2021 года. Вместе с тем он констатирует, что восстановительный рост во многих отраслях закончился, теперь надежды экономики связаны с увеличением деловой активности, а также восстановлением остальных отраслей — услуг, развлечений, туризма и связанных с ними. В свою очередь главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что и новый прогноз выглядит достаточно оптимистичным, связанным с ростом добычи нефти.

До этого свои прогнозы по росту ВВП России в 2022 году снизили Всемирный банк (2,4 процента), Международный валютный фонд (2,8 процента), а также международные рейтинговые агентства Moody's (2,2 процента) и Fitch (2,6 процента). Впрочем, в рейтинговом агентстве S&P прогноз, напротив, улучшили с 2,5 процента до 2,6 процента. Рост мировой экономики, согласно усредненным ожиданиям, превысит рост российской примерно в 1,5 раза.

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Платон Щукин
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