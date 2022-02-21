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Изоляцию России от международных финансовых рынков назвали нереалистичной

Экономист Беляев назвал нереалистичной изоляцию России от международных финансовых рынков

Фото: Beawiharta / Reuters

Американцы не смогут изолировать Россию от международных финансовых рынков, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру». По его словам, это сложно и нереалистично.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что экономические санкции остаются главным рычагом давления на Россию. «Финансовые санкции будут означать, что Россия будет практически отрезана от международных финансовых рынков», — отметила она.

Международные финансовые рынки не подлежат юрисдикции какой-то конкретной страны, объяснил экономист. «Что могут американцы? Они могут запретить своим компаниям работать на этом рынке, они могут запретить работать с конкретной страной, но они не могут изолировать Россию никак. Ведь что такое финансовый рынок — это огромное количество агентов, которые ежесекундно совершают многомиллиардные операции друг с другом. Как это можно запретить?» — сказал Беляев.

Даже в случае, если это произойдет, можно найти обходные пути, убежден экономист. «У нас были европейские санкции, сразу в Белоруссии креветки завелись, ананасы стали расти тут же», — отметил он.

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По мнению Беляева, такого рода санкции могут быть применены лишь частично, так как в экономике все взаимосвязано, и от подобных действий пострадает и определенная часть мировой финансовой системы, и финансовые учреждения стран, которые собираются прибегнуть к санкциям. «Таким образом, это все будет очень выборочное и, скорее всего, выставочное решение. То есть, раз санкции обещали ужесточить, значит, чтобы не быть голословными пустозвонами, мы какие-то санкции придумаем, но только такие, которые не очень нам вредят, а раз не очень, значит, они и на Россию не очень подействуют», — заключил экономист.

Последние несколько месяцев западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины для подготовки военного наступления и угрожают Москве масштабными санкциями. Россия неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента РФ Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступление в регионе. 20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума, объявляемые на Западе даты о «вторжении» России на Украину на таком фоне грозят плохими последствиями.

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Екатерина Смирная
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