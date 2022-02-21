В сборной России попросят о премиях для не сыгравших на Олимпиаде хоккеистов

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук заявил, что запасные игроки должны получить премии по итогам Олимпиады в Пекине. Его слова доступны на сайте «Матч ТВ».

Ковальчук сообщил, что будет просить о награждении не сыгравших на Олимпиаде хоккеистов наравне с теми, кто был в заявке. «Те пацаны, которые были здесь, сделали все для атмосферы в сборной. Это одни из самых важных людей», — объяснил генменеджер команды.

20 февраля сборная России проиграла в финале Олимпиады команде Финляндии со счетом 1:2. Таким образом, российские хоккеисты завоевали серебро турнира.

Перед Олимпиадой в Пекине премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что за золото Игр отечественные спортсмены получат 4 миллиона рублей, за серебро — 2,5 миллиона рублей, за бронзовую медаль — 1,7 миллиона рублей.