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Спорт

В сборной России попросят о премиях для не сыгравших на Олимпиаде хоккеистов

Менеджер сборной России Ковальчук попросит о премиях для запасных хоккеистов на ОИ-2022

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук заявил, что запасные игроки должны получить премии по итогам Олимпиады в Пекине. Его слова доступны на сайте «Матч ТВ».

Ковальчук сообщил, что будет просить о награждении не сыгравших на Олимпиаде хоккеистов наравне с теми, кто был в заявке. «Те пацаны, которые были здесь, сделали все для атмосферы в сборной. Это одни из самых важных людей», — объяснил генменеджер команды.

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16 февраля

20 февраля сборная России проиграла в финале Олимпиады команде Финляндии со счетом 1:2. Таким образом, российские хоккеисты завоевали серебро турнира.

Перед Олимпиадой в Пекине премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что за золото Игр отечественные спортсмены получат 4 миллиона рублей, за серебро — 2,5 миллиона рублей, за бронзовую медаль — 1,7 миллиона рублей.

Андрей Стрельцов
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