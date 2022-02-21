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На Украине отвергли обвинения в обстреле российской территории

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не посылал диверсантов на территорию России

Фото: Yves Herman / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отверг обвинения со стороны России в обстреле украинскими военными территории РФ, о чем он написал в своем Twitter.

Кулеба отметил, что категорически опровергает «дезинформацию» об обстреле КПП на границе двух стран.

Также глава МИД заявил, что Киев не посылал через границу диверсантов или бронетранспортеры, об уничтожении которых ранее заявили в Южном военном округе, а также не нападал на самопровозглашенные республики Донбасса. Он подчеркнул, что Украина не планирует подобные действия.

«Требую от РФ немедленно остановить фабрику фейков», — добавил Кулеба.

Ранее сообщалось, что российские военные предотвратили нарушение государственной границы украинскими диверсантами. По утверждению пресс-службы Южного военного округа, для экстренной эвакуации диверсионной группы на территорию России были направлены две боевые машины пехоты. В результате они были уничтожены огнем из противотанковых средств российской армии.

Источники в Киеве ранее уже также успели опровергнуть эту информацию.

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Антон Похиляк
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