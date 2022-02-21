Российские военные заявили об уничтожении на границе двух украинских БМП

Российские военные предотвратили нарушение государственной границы украинскими диверсантами. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Южный военный округ.

«Подразделение Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группы с территории Украины», — заявили в пресс-службе ЮВО.

Там добавили, что для экстренной эвакуации диверсионной группы на территорию России были направлены две боевые машины пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате они были уничтожены огнем из противотанковых средств российской армии.

Ранее 21 февраля сообщалось, что неустановленный снаряд ВСУ попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области, расположенный в 150 метрах от российско-украинской границы. Здание было разрушено, никто не пострадал. При этом в Киеве опровергли причастность украинских военных к инциденту.