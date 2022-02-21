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Чиновники поселили сироту в квартиру с плесенью и попали под суд

В Барнауле возбудили уголовное дело за предоставление сироте жилья с плесенью

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

КГКУ «Региональное жилищное управление» в городе Барнауле Алтайского края поселило сироту в квартиру с плесенью. За предоставление непригодного жилья чиновники попали под суд по уголовному делу о халатности, пишет РИА Новости со ссылкой на Следственное управление следственного комитета (СУСК) России по региону.

По словам пострадавшего, выданное ему помещение не соответствует строительным и санитарным нормам: по стенам распространяется грибок, а из-под пола дует холодный воздух. Следователи отметили, что квартира представляет угрозу для здоровья жильцов. «В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается», — заявили в СУСК.

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Ранее разрушенную квартиру с плесенью от мэрии получила жительница Ярославля, которая воспитывает ребенка с инвалидностью. Несмотря на то что россиянке не пришлось долго ждать жилье, помещение оказалось ненадлежащего качества — оно было покрыто черной плесенью и требовало ремонта.

Похожая ситуация произошла и Санкт-Петербурге, где после переезда в новое жилье россиянка с сыном-инвалидом обнаружили следы затопления канализационными водами и образовавшуюся на стенах плесень. Россиянка также пожаловалась, что в квартире промерзают стены и полы, в щелях входной двери образуется сквозняк, а стяжка пола не прилегает к стенам.

Нина Ташевская
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