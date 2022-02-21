Желание Макрона провести саммит объяснили надеждой взять Нобелевскую премию

Президент Франции Эммануэль Макрон, предлагая провести саммит между Россией и США, вероятно пытается заработать Нобелевскую премию мира. Такое предположение высказал военный эксперт, политолог и директор по развитию фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов в беседе с «Лентой.ру».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому коллеге Джо Байдену и российскому лидеру Владимиру Путину провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе.

Оба политика поддержали идею и приняли предложение Макрона встретиться во Франции. Также французский лидер предложил провести встречу со всеми заинтересованными сторонами.

Нобелевская премия мира

По мнению Коновалова, Макрон надеется сыграть роль миротворца. Таким образом он сможет заработать политические очки внутри страны, добавил он. «Макрон пытается на фоне политического кризиса поднять свои позиции у себя в стране», — предположил он.

Это отличный шанс повысить рейтинг, поскольку других вариантов с учетом всех существующих проблем во Франции у президента не осталось, полагает директор по развитию фонда содействия технологиям XXI века.

Кроме того, это решение продиктовано личными амбициями Макрона, считает Коновалов. «Он на Нобелевскую премию мира работает. Их сейчас раздают направо и налево», — заявил военный эксперт.

Он добавил, что Франция всегда была посредником между Россией и коллективным Западом, поэтому Макрон так активен в вопросе урегулирования взаимоотношений между своими партнерами.

18 февраля глава Франции заявил, что не готов объявить о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах, так как занят урегулированием мирового кризиса. Глава МИД Жан-Ив Ле Дриан объяснил, что отказ от участия в выборах связан с желанием французского лидера «вести переговоры как президент Франции, а не как кандидат на этот пост». Ле Дриан отметил, что «международная ситуация по-прежнему остается весьма опасной».

Ранее телеканал BFM TV сообщал, что Макрон стал лидером опросов общественного мнения и остался главным фаворитом на предстоящих президентских выборах. Согласно результатам опроса, проведенного телеканалом, менее чем за три месяца до первого тура почти каждый второй француз назвал политика победителем гонки.