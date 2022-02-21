В России усомнились в разведданных США о числе военных на границе с Украиной

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский призвал не принимать на веру утверждения американской и британской разведок о размещенных 150 тысяч российских военных на границе с Украиной. Такое заявление он сделал в эфире телеканала Sky News.

Полянский обратил внимание ведущего на то, что данные о количестве военнослужащих стремительно изменяются. «Прежде всего, кто их считал? Откуда вы взяли эту цифру 150 тысяч человек? Я помню, сначала было 100 тысяч, потом было 120 тысяч, теперь 150 тысяч. Кто-то говорит 190 тысяч», — отметил он. При этом он подчеркнул, что российские военные находятся на своей территории и располагаются не непосредственно на границе, а в пределах своих баз.

Дипломат добавил, что Россия не доверяет британской и американской разведкам. «Они много раз подводили нас, да и весь мир. Достаточно вспомнить случай с оружием массового уничтожения в Ираке», — пояснил Полянский.

Ранее Полянский назвал паранойей заявления Запада о нападении на Украину. По его словам, ничего предсказываемого Западом по Украине не происходило и не происходит.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся вторжении являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы вторжении России на Украине грозят плохими последствиями.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступление в регионе.