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Найдено средство от опасного вида рака

Новозеландские ученые нашли новое средство от рака толстой кишки

Фото: Amir Cohen / Reuters

Новозеландские исследователи из Университета Виктории в Веллингтоне нашли новое средство от опасного рака толстой кишки. Об этом сообщает Medical Express.

Основным предметом изучения стали медикаменты, которые на данный момент используются для лечения повышенного кровяного давления: бета-блокаторы, ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина. Ученые провели анализ взаимодействия онкологических тканей с этими препаратами, и обнаружили, что эти лекарства делают раковые клетки менее активными.

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Однако исследовательская группа планирует провести дополнительные исследования, и, в случае успеха, человечество приобретет новую методику лечения рака толстой кишки, которая влияет на раковые клетки с помощью недорогих пероральных медикаментов с низкими побочными эффектами.

В январе 2022 года доктор медицинских наук, профессор, руководитель отделения онкоколопроктологии в онкоцентре «Лапино 2» Арсен Расулов назвал колоректальный рак одним из опаснейших видов рака, который провоцируют неправильное питание и вредные привычки.

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Елена Апазиди
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