Пытавшихся застрелить двух мужчин в Новой Москве задержали

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин, пытавшихся застрелить хозяина частного дома в Новой Москве и его гостя. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Расследование ведется по статье о покушении на убийство и незаконный оборот оружия. Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанных фигурантов дела 1991 и 1996 года рождения.

По версии следствия, утром 20 февраля подозреваемые пришли в частный дом, расположенный в садовом товариществе «Дудкино» поселения Мосрентген Новой Москвы. Они избили мужчину 1975 года рождения, а затем выстрелили в него из огнестрельного оружия. Услышав шум борьбы, в комнату вбежал хозяин дома, который также получил пулю. После стрельбы подозреваемые скрылись.

Пострадавшие госпитализированы с ранениями голени и бедра.