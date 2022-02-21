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Сенатор предрек «не последнее решение» по Донбассу после признания ДНР и ЛНР

Сенатор Сергей Цеков назвал решение о признании ДНР и ЛНР не последним
Сергей Цеков

Сергей Цеков. Фото: пресс-служба Совета Федерации

Решение о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будет не последним из шагов по уменьшению угрозы, исходящей со стороны Украины, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Сергей Цеков. Он добавил, что убежден в признании независимости республик и уверен в правильности этого решения, которое, по его словам, назревало уже давно.

Президент России Владимир Путин пообещал объявить решение по вопросу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) позднее в понедельник, 21 февраля. Об этом он заявил по итогам внепланового заседания Совета безопасности страны с участием министров обороны и иностранных дел, руководителей силовых структур, премьер-министра и других высокопоставленных чиновников.

«Признание республик будет, в этом я уверен на сто процентов, — сказал Цеков. — Все очень четко, ясно, конкретно. Решение назревало уже давно, мы чувствовали это в течение многих лет, но не говорили об этом открыто. Надеялись, что все-таки наступит благоразумие у европейцев, американцев, что будут они подвигать Украину к нормальному диалогу с Донбассом. Этого не произошло. Понятно, что для американцев Украина — поле сражения с Россией. Украина — страна, которая выполняет одну роль — конфликты с Россией, ослабление России, угроза для России. Сейчас будет принято правильное решение, с помощью которого мы уменьшим угрозу нашей безопасности со стороны Украины. Но это не последнее решение, которое позволит снизить напряженность, исходящую от государства, которое мы сами и создали».

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Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступления в регионе.

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Наталия Белова
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