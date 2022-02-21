Российский дипломат заявил об игнорировании Западом обострения в Донбассе

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил о том, что западные страны игнорируют обострение, которое сейчас происходит на востоке Украины. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik, передает РИА Новости.

По его словам, Запад также отрицает, что Украина обстреливает Донбасс, подразумевая, что все, что там происходит является результатом российской провокации. Такое поощрение очень опасно, подчеркнул российский дипломат. «И весьма вероятно, что у некоторых людей на Украине будет соблазн спровоцировать повстанцев, эти территории», — отметил он. При этом Полянский отметил, что мы не знаем, какими могут быть последствия.

Ранее президент США Джо Байден провел заседание Совета нацбезопасности для обсуждения последних событий вокруг Украины. «Президент Байден созвал заседание Совета национальной безопасности, чтобы обсудить последние события на фоне наращивания сил Россией на границе с Украиной», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся вторжении являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы вторжении России на Украине грозят плохими последствиями.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступление в регионе.

