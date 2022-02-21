США обвинили Россию в продвижении войск к границам Украины

За последние сутки США зафиксировали дальнейшее продвижение российских войск к границам Украины. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает в своем Twitter-аккаунте корреспондент CNN в Белом доме Наташа Бертран.

Обвиняя Россию в продвижении войск, Салливан отметил, что Вашингтон не может предсказать ни точного времени, ни даты «вторжения». «Все выглядит так, что президент [России Владимир] Путин и русские реализуют план крупного военного вторжения в Украину. Только за последние 24 часа мы наблюдаем дальнейшее продвижение российских частей к границе», — сказал он.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступления в регионе.