Темнокожий украинский футболист объяснил переход в московский «Локомотив»
Темнокожий украинец заявил, что перешел в «Локомотив», так как не любит легких путей
Украинский защитник «Локомотива» Марк Мампасси рассказал, почему решился на переход в московскую команду. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Не люблю легких путей. Чем сложнее, тем интереснее. Понимал, что будет критика. Но если тренер "Шахтера" не видел меня в составе, я решил попробовать зайти с другой стороны», — объяснил Мампасси.
Темнокожий футболист также рассказал, что столкнулся с критикой из-за своего решения. «Я могу понять людей, они же не знают всей ситуации. Высказывают свое мнение. Все это стимулирует меня доказать всем, что я сделал правильный выбор», — заявил защитник.
Мампасси перешел в «Локомотив» 17 декабря из донецкого «Шахтера». Футболист — украинец конголезского происхождения.