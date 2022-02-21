Объяснено быстрое распространение омикрона

Специалисты из Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН и Института общей физики РАН смогли объяснить быстрое распространение штамма омикрон SARS-CoV-2, по сравнению с дельтой. Такие данные они получили с помощью новой компьютерной модели пандемии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Российские ученые исследовали, каким образом более заразный омикрон вытеснил менее заразную дельту. Используемые ранее дифференциальные модели не рассматривали одновременное существование двух штаммов в популяции, а строились на гипотезе, что переболевшие могут сразу снова заразиться либо выздоровевшие длительное время сохраняют стойкий иммунитет. Как уточнили специалисты, большинство ранее используемых моделей предполагали спонтанное развитие эпидемии и отображали все ее стадии.

Новая разработка иллюстрирует, как появление нового штамма сократило время циркуляции дельты, которая уступала в контагиозности. Таким образом, омикрон уменьшает уровень заболеваемости дельтой, а также способствует ускорению течения пандемии.

В феврале руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии имени Д.И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко выделил ключевое отличие пандемии COVID-19 от других эпидемий. Он считает, что в нынешней ситуации одной вакцинации оказалось недостаточно.