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Объяснено быстрое распространение омикрона

Российские ученые объяснили вытеснение дельты омикроном с помощью компьютерной модели

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Специалисты из Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН и Института общей физики РАН смогли объяснить быстрое распространение штамма омикрон SARS-CoV-2, по сравнению с дельтой. Такие данные они получили с помощью новой компьютерной модели пандемии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Российские ученые исследовали, каким образом более заразный омикрон вытеснил менее заразную дельту. Используемые ранее дифференциальные модели не рассматривали одновременное существование двух штаммов в популяции, а строились на гипотезе, что переболевшие могут сразу снова заразиться либо выздоровевшие длительное время сохраняют стойкий иммунитет. Как уточнили специалисты, большинство ранее используемых моделей предполагали спонтанное развитие эпидемии и отображали все ее стадии.

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Новая разработка иллюстрирует, как появление нового штамма сократило время циркуляции дельты, которая уступала в контагиозности. Таким образом, омикрон уменьшает уровень заболеваемости дельтой, а также способствует ускорению течения пандемии.

В феврале руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии имени Д.И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко выделил ключевое отличие пандемии COVID-19 от других эпидемий. Он считает, что в нынешней ситуации одной вакцинации оказалось недостаточно.

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Елена Апазиди
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