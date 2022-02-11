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Названа главная особенность пандемии коронавируса

Вирусолог Бутенко заявил, что для ликвидации пандемии COVID-19 недостаточно вакцинации

Фото: Pixabay

Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д. И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко в беседе с Ura.ru назвал главную особенность COVID-19 от всех пандемий, которые раньше были распространены в мире. Он отметил, что в случае нынешней эпидемии одной лишь вакцинации оказалось недостаточно.

«Была оспа, но ее ликвидировали очень эффективной вакциной, эпидемию полиомиелита остановили во всем мире при помощи живой трехвалентной инъекции, которая дала полную защиту. У COVID-19 немного другое сочетание факторов — прививка и созданный коллективный иммунитет», — заявил вирусолог.

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Он выразил уверенность в том, что различные новые штаммы коронавируса еще продолжат появляться, благодаря чему у людей появится групповой коллективный иммунитет, который в сочетании с вакциной обеспечит невосприимчивость к доминирующим вариантам инфекции. Специалист подчеркнул, что пандемий, подобных нынешней, не было за все время существования человечества.

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев заявил, что коронавирус стал вызывать проблемы с сердечно-сосудистой системой у здоровых пациентов. Конев отметил, что ранее среди последствий COVID-19 выделяли только бронхолегочные поражения, однако вирус стал поражать все органы в организме человека.

Марина Совина
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