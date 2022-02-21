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Суд оставил в силе приговор подравшегося с бойцами ОМОН чеченцу

Студент Джумаев, дравшийся с ОМОН на акции протеста в Москве, не смог оспорить приговор

Фото: пресс-служба Тверского районного суда

Московский городской суд оставил в силе приговор чеченскому студенту Джумаеву, который подрался с ОМОН на акции протеста — мужчина не сумел оспорить вердикт. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы приговорил Сайда-Мухаммада Джумаева к пяти годам лишения свободы за драку с бойцами ОМОН на несанкционированном митинге в Москве. Он попытался обжаловать этот приговор в вышестоящем суде, но Мосгорсуд оставил решение Тверского суда в силе.

Следствие считает, что подсудимый в ходе незаконного митинга около Пушкинской площади нанес двум сотрудникам ОМОН и полицейскому множественные удары руками и ногами по различным частям тела, после чего скрылся. Кадры этих стычек стали вирусными в соцсетях. Подсудимого признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Прокурор просил для него шесть лет колонии.

В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России 23 января 2021 года прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России), арестованного за неоднократные нарушения условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

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Леонид Микуляк
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