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На Украине попросили западные страны «включить режим санкций» против России

Министр Резников предложил Западу частично обнародовать список санкций против России

Фото: Ирина Яковлева / ТАСС

Министр обороны Украины Алексей Резников попросил Запад «включить режим санкций» против России. Об этом он высказался во время брифинга, передает «РБК-Украина».

Резников предложил западным странам хотя бы частично обнародовать список потенциальных санкций в отношении России и подчеркнул, что такой шаг мог бы послужить сдерживанию Москвы.

«Даже факт, условно говоря, подписания согласия на признание [Россией] псевдореспублик [Донбасса] — это тоже уже основание включать режим санкций. Но мы убеждены, что санкции для режима Кремля — это угроза. Мы убеждены, что даже факт обнародования этого списка, какие именно жесткие санкции их ждут, это уже будет способ сдерживания», — пояснил глава военного ведомства.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, какие ограничительные меры Европейский союз (ЕС) может ввести в отношении России в случае войны на Украине. По ее словам, санкции будут включать кредитные ограничения и блокировку поставок технологий.

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Георгий Нестеров
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