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Врач оценил риски тяжелого течения COVID-19 у Елизаветы II

Британский врач заявил, что состояние Елизаветы II может постепенно ухудшаться
Елизавета II

Елизавета II. Фото: John Sibley / Reuters

Британский врач-инфекционист оценил вероятность развития осложнений COVID-19 у 95-летней королевы Елизаветы II. Об этом сообщает The Guardian.

По словам профессора Пола Хантера из Университета Восточной Англии, у пожилых людей старше 90 лет риск развития тяжелой формы COVID-19 намного выше. «Состояние пациентов за 90, даже если они были вакцинированы и ревакцинированы, может постепенно ухудшаться в течение нескольких дней, поэтому за ними следует наблюдать особенно внимательно», — заявил Хантер.

Кроме того, специалист считает, что пожилым пациентам необходимо начинать вводить противовирусные препараты как можно скорее. Издание приводит данные, согласно которым с марта 2020 года пять процентов заразившихся COVID-19 британцев старше 90 лет скончались в течение 28 дней после получения положительного теста.

О заражении Елизаветы II новой коронавирусной инфекцией стало известно в воскресенье, 20 февраля. Официальные представители Букингемского дворца заявили, что у королевы наблюдаются легкие симптомы, похожие на обычную простуду, и монарх продолжает выполнять свои «необременительные обязанности» под наблюдением врачей.

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Как сообщает Daily Mail, Елизавета II самоизолировалась в Виндзорском замке в графстве Беркшир, где компанию ей составляют ее собаки породы корги — Кенди и Муик. Монарх продолжает работать с документами. Сообщается также, что в воскресенье королева поблагодарила сборную Великобританию по керлингу, завоевавшую золотые медали на Олимпиаде в Пекине, а также с азартом наблюдала по телевизору за победой своей лошади на скачках в Ньюбери.

«Во дворце насторожены, но паники явно нет. Правда, присутствует насколько факторов, отягощающих ситуацию. Во-первых, королеве почти 96 лет, что автоматически переводит ее в категорию уязвимых. Кроме того, она заметно похудела и выглядит более хрупкой, чем год назад, и, конечно, за ней нужно наблюдать более внимательно», — заявила корреспондент «Би-би-си» Даниэлла Ральф.

Ранее сообщалось, что у Елизаветы II начали отказывать ноги. В среду, 16 февраля, когда в Виндзорском замке спросили, как она себя чувствует, Елизавета II, сжимая трость, указала на проблемы с ногами: «Ну, как видите, я не могу двигаться».

Никита Савин
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