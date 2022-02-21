В российском регионе в школы начали зачислять беженцев из Донбасса

В Ростовской области, куда прибыли беженцы из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), детей и подростков из Донбасса начали зачислять в местные школы. Об этом сообщается на сайте правительства российского региона.

По словам исполняющего обязанности министра образования области Андрея Фатеева, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 1997 детей школьного возраста. Они будут допущены к занятиям после медосмотра, объяснил он.

В ПВР с детьми также работают 153 педагога-психолога. Всего в Ростовской области находятся 2904 несовершеннолетних из Донбасса.

Фатеев добавил, что беженцам выдали бесплатные сим-карты, на счету каждой из которых по 100 рублей.

Ростовская область стала первым регионом, принявшим беженцев из ЛНР и ДНР, — они прибыли в Россию из-за обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Губернатор Василий Голубев подписал распоряжение о введении в регионе режима ЧС. Он сообщил, что в области подготовлено 143 ПВР на 14 тысяч мест.

По словам врио главы МЧС Александра Чуприяна, в понедельник, 21 февраля, из Ростовской области в другие регионы отправятся 15 поездов с беженцами из Донбасса. Он подчеркнул, что работа по приему жителей ДНР и ЛНР будет вестись столько, сколько потребуется.