Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Соратник Зеленского назвал число вернувшихся из Киева в Донбасс переселенцев

Сергей Сивохо заявил, что 700 тысяч переселенцев вернулись из Киева обратно в Донбасс
Сергей Сивохо

Сергей Сивохо. Фото: @ciboxo

Лидер украинской Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо в интервью «Коммерсанту» назвал число переселенцев, вернувшихся из Киева обратно в Донбасс.

«Вы знаете, что из полутора миллиона выехавших 700 тысяч вернулось? Туда, в Донецк и в Луганск. Как все думали? Какое-то время это продлится, ну месяц, ну два, пересидим это время, а потом вернемся. А дальше — от государства помощи абсолютно никакой, только 442 гривны соцпомощи», — сказал Сивохо.

По его словам, у людей не было ни работы, ни жилья, а деньги заканчивались. «Что делать? Люди берут и возвращаются. Там, по крайней мере, есть крыша над головой», — отметил соратник президента Украины Владимира Зеленского.

Он также рассказал, что в Киеве плохо относились к переселенцам из Донбасса: не сдавали им жилье и сжигали машины с донецкими номерами.

Материалы по теме:
ДНР и ЛНР объявили об эвакуации населения в Россию. В Донбассе ожидают скорого наступления украинской армии
ДНР и ЛНР объявили об эвакуации населения в Россию.В Донбассе ожидают скорого наступления украинской армии
18 февраля
20 минут до войны. Жителей ДНР и ЛНР призывают эвакуироваться в Россию. Почему они не собираются покидать Донбасс?
20 минут до войны.Жителей ДНР и ЛНР призывают эвакуироваться в Россию. Почему они не собираются покидать Донбасс?
19 февраля

Сивохо долгое время являлся креативным продюсером студии «Квартал 95» и выступал в КВН. На выборах в Верховную Раду он баллотировался от партии сторонников Зеленского «Слуга народа», а затем был назначен советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В марте 2020 года Сивохо атаковали радикалы во время презентации платформы примирения в Киеве. Позже его сняли с поста советника.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Россия заявила об уничтожении украинских диверсантов на границе
США обвинили Россию в продвижении войск к границам Украины
Власти Италии призвали граждан покинуть Украину
В России рассказали об ответе на европейские санкции
Раскрыта сумма трат россиян на подарки к 23 Февраля и 8 Марта
Валиева обратилась к тренерам после Олимпийских игр в Пекине
Российская юмористка рассказала о некомфортной жизни в Казани
Российский губернатор назвал Жириновского пророком из-за ситуации в Донбассе
Российские военные заявили об уничтожении на границе двух украинских БМП
Крупный банк обвинили в обслуживании коррупционеров и наркоторговцев
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.