Соратник Зеленского назвал число вернувшихся из Киева в Донбасс переселенцев

Лидер украинской Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо в интервью «Коммерсанту» назвал число переселенцев, вернувшихся из Киева обратно в Донбасс.

«Вы знаете, что из полутора миллиона выехавших 700 тысяч вернулось? Туда, в Донецк и в Луганск. Как все думали? Какое-то время это продлится, ну месяц, ну два, пересидим это время, а потом вернемся. А дальше — от государства помощи абсолютно никакой, только 442 гривны соцпомощи», — сказал Сивохо.

По его словам, у людей не было ни работы, ни жилья, а деньги заканчивались. «Что делать? Люди берут и возвращаются. Там, по крайней мере, есть крыша над головой», — отметил соратник президента Украины Владимира Зеленского.

Он также рассказал, что в Киеве плохо относились к переселенцам из Донбасса: не сдавали им жилье и сжигали машины с донецкими номерами.

Сивохо долгое время являлся креативным продюсером студии «Квартал 95» и выступал в КВН. На выборах в Верховную Раду он баллотировался от партии сторонников Зеленского «Слуга народа», а затем был назначен советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В марте 2020 года Сивохо атаковали радикалы во время презентации платформы примирения в Киеве. Позже его сняли с поста советника.