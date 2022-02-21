Зеленский созвал срочное заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) после заявлений, которые прозвучали на внеочередном большом заседании Совета безопасности России. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо этого, Министерство иностранных дел (МИД) Украины обратилось в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) с требованием провести срочные консультации на основании шестой статьи Будапештского меморандума. По поручению Зеленского был направлен в СБ ООН официальный запрос.

Президент России Владимир Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза, на котором обсуждался вопрос о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), после чего Путин пообещал, что примет окончательное решение 21 февраля.

В ходе заседания все его члены поддержали признание независимости самопровозглашенных республик.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик.