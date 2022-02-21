Бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биби заявил, что истерия, нагнетаемая США вокруг «вторжения» России, очень схожа с кануном Первой Мировой войны. Его сравнение опубликовано в журнале The National Interest.

По мнению Биби, Америка занимается тем же, что делали Германская и Британская империи в начале 20 века. Он подчеркнул, что РФ считает размещение войск у украинских границ способом защититься от НАТО и помешать «самому мощному в мире военному альянсу» обосноваться поблизости. Колумнист напомнил, что нагнетание истерии привело к трагедии Первой мировой войны — в то время как недоверие и страх в отношениях России с Западом ведут к современной катастрофе. Он также призвал всех задуматься о реалиях «с критической точки зрения».

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.