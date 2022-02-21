Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Китай начал работать над двойником корабля Илона Маска

В Китае разрабатывают транспортную систему, похожую на Starship компании SpaceX

Фото: Gene Blevins / Reuters

В Китае работают над возвращаемой двухступенчатой системой запуска, которая похожа на многоразовую транспортную систему Starship. Двойник разработки Илона Маска сможет нести до 20 тонн полезной нагрузки, сообщает Space News.

Проект новой системы представил президент Китайского исследовательского института ракетной техники Ван Сяоцзюнь. Первая ступень будет садиться вертикально, а спуск второй обеспечат крылья. Перед приземлением вторую ступень также развернут для вертикальной посадки.

Материалы по теме:
Маск против Безоса: как богатейшие бизнесмены планеты конкурируют за космос
Маск против Безоса:как богатейшие бизнесмены планеты конкурируют за космос
3 декабря
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс.Что ждет космонавтику в 2022 году?
7 января

«Мы проводим изыскания в области пилотируемой системы запуска на жидком метане и кислороде», — заявил Ван на Международном симпозиуме по перспективам и сотрудничеству в области пилотируемых космических полетов на околоземной орбите, который прошел 17 февраля в Пекине.

Ван сообщил, что китайская ракета сможет доставлять до 20 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. При этом сверхтяжелая ракета SpaceX сможет брать на борт до 100 тонн. В публикации отмечают, что такую разницу обуславливает газогенераторный двигатель китайской ракеты.

В феврале стало известно, что компания SpaceX впервые выпустит туриста в открытый космос. В рамках программы Polaris группы туристов отправят в космос на кораблях Crew Dragon и транспортной системе Starship.

Ранее в том же месяце председатель Китая Си Цзиньпин сообщил о готовности продвигать сотрудничество с Россией в области космонавтики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Путин и Байден согласились встретиться в Европе
Китай начал работать над двойником корабля Илона Маска
Россияне рассказали о своем отношении к 23 февраля
Кулеба посчитал ошибкой отказ Украины от ядерного оружия
Невролог рассказала о симптомах острого поражения сосудов мозга
В Донбасс прибыли добровольцы из Крыма
Глава МИД Украины заявил об ущербе экономике от заявлений про «вторжение» России
Парень сдал ДНК-тест и узнал неожиданную правду о своей семье
Ученые назвали необходимое для продления жизни количество чашек кофе в день
В Сочи появится круглогодичный бальнеологический горный курорт
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.