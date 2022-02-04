Китай рассказал о сотрудничестве с Россией по Луне

Китай готов продвигать сотрудничество с Россией в области космонавтики, передает ТАСС, ссылаясь на МИД КНР.

«Китай готов работать с Россией по продвижению двустороннего сотрудничества в области научных и технологических инноваций, содействовать сотрудничеству в передовых областях, таких как искусственный интеллект, интернет вещей и Международная лунная научно-исследовательская станция, а также в других передовых отраслях», — сказал председатель Китая Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

В январе китайский космический аппарат Tianwen-1, находящийся на околомарсианской орбите, снял видео, на котором показал себя на фоне Красной планеты.

В мае 2021 года спускаемый аппарат межпланетной станции Tianwen-1 с планетоходом Zhurong совершил успешную посадку на поверхность Марса. Таким образом, Китай стал третьей после СССР и США страной, совершившей успешную мягкую посадку на Марс, и второй после Соединенных Штатов, чей ровер заработал на поверхности Красной планеты.