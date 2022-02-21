Путин провел переговоры с главами Германии и Франции

Президент России Владимир Путин по итогам расширенного заседания Совбеза РФ провел телефонные переговоры с главами Германии и Франции Олафом Шольцем и Эммануэлем Макроном вокруг ситуации на Украине. Об этом сообщили в Кремле, пишет РИА Новости.

«Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном и Федеральным канцлером ФРГ Германия Олафом Шольцем​​​. Владимир Путин информировал об итогах расширенного заседания Совета Безопасности Российской Федерации, на котором рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Государственной Думы по вопросу о признании Донецкой и Луганской народных республик», — говорится в распространенном сообщении.

В Кремле подчеркнули, что обращения с просьбой о признании независимости ДНР и ЛНР поступили от глав самопровозглашенных республик в связи с военной агрессией украинской власти, массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступление в регионе.

В ЛНР сообщили, что 20 февраля при атаке украинских военных погибли двое мирных жителей. А также были разрушены пять жилых домов. Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по этому факту.