Третьяк назвал лучшего хоккеиста сборной России на Олимпийских играх

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал вратаря Ивана Федотова лучшим игроком сборной страны на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

«У него есть и характер, и стабильность. Он настолько четко играл, как будто много лет уже в сборной. Считаю, что он был лучшим игроком в нашей команде. Мы имеем сильнейшего вратаря, и дай бог, чтобы он остался в нашем хоккее», — заявил Третьяк.

Функционер также заявил, что в бытность его выступлений за сборную СССР он имел право на ошибку, так как его команда всегда забрасывала минимум две-три шайбы. «Представляете, какая у него должна быть концентрация, и он проявил это», — добавил Третьяк.

Федотов в составе сборной России провел на Олимпиаде все шесть матчей. Он пропустил десять шайб, а в двух матчах оставил свои ворота сухими. Российская команда на Играх в Пекине завоевала серебряные медали.

