Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Глава МИД Украины заявил об ущербе экономике от заявлений про «вторжение» России

Кулеба: заявления США о неминуемом «вторжении» России наносят ущерб украинской экономике
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Pool / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба завил, что заявления США о якобы неминуемом «вторжении» России наносят ущерб украинской экономике. Об этом он рассказал в интервью CBS.

По его словам, в Киеве никогда не считали, что президент США Джо Байден поощряет «вторжение» со стороны России. При этом на Украине всегда были честны со своими американскими партнерами насчет того, что их регулярные заявления о неизбежности конфликта наносят ущерб экономике страны и ее финансовой стабильности.

Министр подчеркнул, что, видимо, Байден ответил на этот сигнал и пообещал выделить Украине дополнительную помощь. Он добавил, что до этого США уже выразили готовность предоставить Киеву кредитные гарантии на сумму до миллиарда долларов.

Материалы по теме:
20 минут до войны. Жителей ДНР и ЛНР призывают эвакуироваться в Россию. Почему они не собираются покидать Донбасс?
20 минут до войны.Жителей ДНР и ЛНР призывают эвакуироваться в Россию. Почему они не собираются покидать Донбасс?
19 февраля
День, когда не началась война. Как живет Донецк в ожидании начала боевых действий на Украине
День, когда не началась война.Как живет Донецк в ожидании начала боевых действий на Украине
17 февраля

Ранее депутат Верховной Рады Илья Кива сообщил, что подаст в суд на президента США Джо Байдена из-за его лжи о «подготовке» Россией вторжения на Украину. Также парламентарий отметил, что своими действиями американский лидер «убил его веру» в американскую демократию и независимость западных СМИ.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин и Байден согласились встретиться в Европе
Китай начал работать над двойником корабля Илона Маска
Россияне рассказали о своем отношении к 23 февраля
Кулеба посчитал ошибкой отказ Украины от ядерного оружия
Невролог рассказала о симптомах острого поражения сосудов мозга
В Донбасс прибыли добровольцы из Крыма
Глава МИД Украины заявил об ущербе экономике от заявлений про «вторжение» России
Парень сдал ДНК-тест и узнал неожиданную правду о своей семье
Ученые назвали необходимое для продления жизни количество чашек кофе в день
В Сочи появится круглогодичный бальнеологический горный курорт
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.