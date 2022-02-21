Глава МИД Украины заявил об ущербе экономике от заявлений про «вторжение» России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба завил, что заявления США о якобы неминуемом «вторжении» России наносят ущерб украинской экономике. Об этом он рассказал в интервью CBS.

По его словам, в Киеве никогда не считали, что президент США Джо Байден поощряет «вторжение» со стороны России. При этом на Украине всегда были честны со своими американскими партнерами насчет того, что их регулярные заявления о неизбежности конфликта наносят ущерб экономике страны и ее финансовой стабильности.

Министр подчеркнул, что, видимо, Байден ответил на этот сигнал и пообещал выделить Украине дополнительную помощь. Он добавил, что до этого США уже выразили готовность предоставить Киеву кредитные гарантии на сумму до миллиарда долларов.

Ранее депутат Верховной Рады Илья Кива сообщил, что подаст в суд на президента США Джо Байдена из-за его лжи о «подготовке» Россией вторжения на Украину. Также парламентарий отметил, что своими действиями американский лидер «убил его веру» в американскую демократию и независимость западных СМИ.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.

