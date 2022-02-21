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Джонсон счел хорошим знаком слова Путина в разговоре с Макроном

Джонсон назвал «обязательства» Путина в ходе разговора с Макроном обнадеживающим знаком
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Toby Melville / Reuters

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что «обещания» президента России Владимира Путина, сделанные во время беседы с французским лидером Эммануэлем Макроном, являются обнадеживающим знаком. Об этом британский премьер заявил в ходе телефонного разговора с Макроном, сообщили в его пресс-службе.

Джонсон отметил, что подобные заявления президента России свидетельствуют о его готовности участвовать в поиске дипломатического решения кризиса. При этом он подчеркнул, что голос Украины должен быть центральным в дискуссиях по этой проблеме.

В ходе беседы Джонсон и Макрон также согласились с необходимостью как для России, так и для Украины полностью выполнять Минские соглашения.

Отмечается, что по данным французских СМИ, Путин подтвердил намерение вывести войска из Белоруссии после учений в ходе телефонного разговора с Макроном, который состоялся 20 февраля и продлился почти два часа.

В пресс-службе Кремля рассказали, что глава России в ходе беседы с французским лидером выразил озабоченность резким обострением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. «Президент России отметил, что причиной эскалации являются провокации украинских силовиков», — сообщили в Кремле.

Марина Совина
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