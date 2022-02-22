Кристина Асмус опубликовала совместное фото с полуголым мужчиной

Российская актриса Кристина Асмус опубликовала совместное фотографию с полуголым мужчиной. Артистка показала кадр в своем Instagram-аккаунте.

Отмечается, что на снимке присутствует возлюбленный Асмус. Однако Асмус не раскрывает подробности о своей личной жизни в соцсетях. Она также не называет имя нового избранника, с которым начала встречаться после развода с комиком Гариком Харламовым.

На черно-белом фото Асмус обнаженным торсом прижимается к груди неизвестного мужчины. Лица ее спутника не видно. «Обожаю понедельники», — подписала кадр 33-летняя артистка.

Ранее в феврале Кристина Асмус сообщила, что на съемках фильма она получила ожоги подмышек и оказалась в клинике. Звезда сериала «Интерны» рассказала, что снималась в новой ленте, в которой ее героиня должна была оторвать депилирующие полоски. Асмус призналась, что сама никогда не пользовалась такими средствами, поэтому ей пришлось выяснять у команды, как правильно отрывать их от кожи.