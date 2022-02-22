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«Большой русский кот» Шлепа «выступил» против войны

Каракал из мема про «большого русского кота» Шлепу призвал к миру

Фото: @prozhony

Владельцы мемного каракала, известного как «большой русский кот» Шлепа, или Big Floppa, опубликовали ролик с призывом к миру. В видео, которое появилось в Instagram-аккаунте питомца, они от имени Шлепы выступили против войны.

«Большой Шлепа родился в Украине, живет в России и принадлежит всему миру», — написали хозяева каракала. Они также добавили, что их питомец выступает за мир и против войны. Кроме того, владельцы животного подчеркнули, что категорически против того, чтобы образ Шлепы использовали для иллюстрации текущих политических событий.

В посте также было опубликовано шуточное видео, на котором кот позировал рядом с различной музыкальной техникой под рэп-музыку. Кроме того, на нескольких кадрах каракал лежал рядом с оружием.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может разорвать дипломатические отношения с Россией. Его заявление прозвучало после того, как накануне российский лидер Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР на фоне обострения кризиса, который протекает уже несколько месяцев. Конфликт между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР резко обострился 17 февраля. Стороны обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях перемирия. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация и организована массовая эвакуация жителей в Россию.

Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

«Большой русский кот» Шлепа стал героем мемов в 2020 году. Каракал, родившийся на Украине, живет в Москве. Настоящее имя животного — Гоша. Шлепа часто становится героем абстрактных мемов. В некоторых из них каракала выставляют в виде военного преступника.

Дарья Кучерявых
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