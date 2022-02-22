Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР заявили о первом за годы ударе «Града» со стороны Украины

В ДНР сообщили о применении «Града» украинскими силовиками по Донецку впервые с 2018 года

Фото: Maxym Marusenko / globallookpress.com

В Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили о первом за годы применении реактивной ракетной установки «Град» украинскими силовиками. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как заявили в Народной милиции, Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые с марта 2018 года использовали реактивную артиллерию для обстрела территорий республики. Сообщается, что киевские силовики выпустили в сторону Донецка пять ракет.

Также в ведомстве сообщили об ударе со стороны противника 122-миллиметровой артиллерией.

Материалы по теме:
ДНР обратилась к России за военной помощью из-за обострения в Донбассе
ДНР обратилась к России за военной помощью из-за обострения в Донбассе
Вчера
«Держаться будем, пока всех не убьют» В ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация. К чему готовятся защитники Донбасса?
«Держаться будем, пока всех не убьют»В ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация. К чему готовятся защитники Донбасса?
00:00

Ранее в ДНР сообщили, что ВСУ за сутки 55 раз нарушили режим прекращения огня. Кроме того, в результате обстрела со стороны Украины в Петровском районе Донецка погиб мужчина.

На Украине рассматривать призывы республик об отводе войск отказываются.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Пушилин призвал не спешить в вопросе установления границ ДНР и ЛНР
Российский полицейский попал под следствие за применение силы к задержанному
Верховная Рада призвала отменить признание ДНР и ЛНР
Устроившего стрельбу в МФЦ Москвы признали невменяемым
Британия объявила о введении санкций против пяти российских банков
Прогулявший работу россиянин выдумал историю с похищением и стал фигурантом дела
На Украине попросили Зеленского уйти в отставку
Подсчитаны потери российских олигархов на фоне ситуации в Донбассе
Европа раскрыла санкции против России
Вирусологи заявили об особом иммунитете к коронавирусу у части россиян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.