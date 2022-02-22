В ДНР заявили о первом за годы ударе «Града» со стороны Украины

В Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили о первом за годы применении реактивной ракетной установки «Град» украинскими силовиками. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как заявили в Народной милиции, Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые с марта 2018 года использовали реактивную артиллерию для обстрела территорий республики. Сообщается, что киевские силовики выпустили в сторону Донецка пять ракет.

Также в ведомстве сообщили об ударе со стороны противника 122-миллиметровой артиллерией.

Ранее в ДНР сообщили, что ВСУ за сутки 55 раз нарушили режим прекращения огня. Кроме того, в результате обстрела со стороны Украины в Петровском районе Донецка погиб мужчина.

На Украине рассматривать призывы республик об отводе войск отказываются.