В ДНР заявили о первом за годы ударе «Града» со стороны Украины
В Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили о первом за годы применении реактивной ракетной установки «Град» украинскими силовиками. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Как заявили в Народной милиции, Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые с марта 2018 года использовали реактивную артиллерию для обстрела территорий республики. Сообщается, что киевские силовики выпустили в сторону Донецка пять ракет.
Также в ведомстве сообщили об ударе со стороны противника 122-миллиметровой артиллерией.
Ранее в ДНР сообщили, что ВСУ за сутки 55 раз нарушили режим прекращения огня. Кроме того, в результате обстрела со стороны Украины в Петровском районе Донецка погиб мужчина.
На Украине рассматривать призывы республик об отводе войск отказываются.