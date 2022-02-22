Зеленский отказался рассматривать просьбы ДНР и ЛНР об отводе войск

Президент Украины Владимир Зеленский отказался рассматривать призывы республик Донбасса об отводе войск. Об этом сообщает «Страна.ua».

Зеленского спросили во время пресс-конференции с президентом Эстонии, будет ли Киев реагировать на просьбы со стороны руководства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) отвести украинские войска.

«А кто просил? Мы с ними не общаемся. Мы не понимаем, кто это», — ответил Зеленский.

Украинский лидер также сообщил, что получил запрос от МИД о разрыве дипломатических отношений с Россией, признавшей независимость ДНР и ЛНР, и будет работать над этим вопросом.

Ранее вице-спикер парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов заявил, что нужно «призвать Украину отвести войска добровольно». «Если это не случится, я думаю, будет принято решение, которое позволит установить мир и восстановить нашу территориальную целостность на всей территории Луганской народной республики», — отметил он.