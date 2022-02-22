В России назвали проигравших от остановки сертификации «Северного потока-2»

Германия и другие европейские страны проиграют от остановки сертификации «Северного потока-2», так как это грозит их экономике тяжелыми последствиями, считает член комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Во всем этом информационном буме, который устроили американские медиа, безусловно, задача была только одна: чтобы «Северный поток-2» не заработал, и Европа была вынуждена закупать более дорогой газ из США Игорь Ананских Депутат Госдумы

«Это происходит уже в этом году, поскольку объемы поставок СПГ существенно выросли в Европе. В итоге, получается, что проигравшие здесь — это Германия и другие европейские страны, которые вынуждены тратить больше денег на тот же самый газ. А выигрывают только США, которые поставляют свои объемы газа. А Россия найдет, кому продать газ», — сказал Ананских.

По мнению Ананских, канцлеру Германии Олафу Шольцу не стоит торопиться с принятием преждевременных решений, все посчитать и вспомнить, что он, в первую очередь, должен думать об экономике своей страны.

Ранее об остановке сертификации «Северного потока-2» заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, соответствующие указания уже даны в Минэкономики ФРГ. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял о необходимости полной остановки «Северного потока-2».

