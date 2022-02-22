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США призвали Зеленского покинуть Киев

ABC сообщает, что США призывают Зеленского уезать из Киева во Львов ради его безопасности

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

США призывают президента Украины Владимира Зеленского уехать из Киева во Львов ради его безопасности. Статью с таким заголовком опубликовал американский телеканал ABC.

При этом журналисты не разглашают источнники этой информации, а также не объясняют, какими конкретно опасениями вызвана данная рекомендация.

Ранее о том, что американские власти обсуждали с правительством Украины возможный отъезд украинского лидера Владимира Зеленского в случае эскалации обстановки в стране, сообщил корреспондент NBC Ричард Энгел.

Власти США приняли решение о временном переводе своего посольства на Украине из Киева во Львов 14 февраля. Как объяснил глава Госдепа Энтони Блинкен, причиной послужило «драматическое ускорение наращивания российских сил» на границе с Украиной.

Марина Совина
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