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Глава ЛНР ратифицировал договор о дружбе с Россией

Глава ЛНР Пасечник подписал закон о ратификации договора о сотрудничестве с Россией

Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал закон о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

Ранее депутаты Народного совета республики на пленарном заседании единогласно приняли решение о ратификации договора.

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20 февраля

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Свое решение глава государства объяснил попытками Киева «вновь организовать на Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014-и и 15-м годах».

В документах, в частности, указывается, что осуществление функций по поддержанию мира в ЛНР и ДНР теперь возлагается на российских военных.

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Алиса Реброва
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