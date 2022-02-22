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МИД прокомментировал освобождение гражданина России из иракского плена

Представитель МИД Мария Захарова сообщила о спасении гражданина России в Курдистане

Фото: Globallookpress.com

Диппредставительства России в Багдаде и Эрбиле предприняли усилия для освобождения российского гражданина Аззама Аль-Багдади из плена иракских злоумышленников. О спасении сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

«Посольство России в Багдаде и Генконсульство России в Эрбиле (столица Иракского Курдистана — прим. "Ленты.ру") в контактах с иракскими компетентными органами предприняли активные усилия для установления местонахождения и обеспечения личной безопасности российского гражданина в ходе оперативных действий по его освобождению», — прокомментировала дипломат.

Захарова также сообщила, что Аль-Багдади после освобождения 18 февраля вылетел в Москву. Она призвала граждан «при планировании поездок в государства с непростой ситуацией в сфере безопасности тщательно взвешивать все риски и заблаговременно извещать о своем приезде российские загранучреждения».

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Дмитрий Сотак
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