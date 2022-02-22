МИД прокомментировал освобождение гражданина России из иракского плена

Диппредставительства России в Багдаде и Эрбиле предприняли усилия для освобождения российского гражданина Аззама Аль-Багдади из плена иракских злоумышленников. О спасении сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

«Посольство России в Багдаде и Генконсульство России в Эрбиле (столица Иракского Курдистана — прим. "Ленты.ру") в контактах с иракскими компетентными органами предприняли активные усилия для установления местонахождения и обеспечения личной безопасности российского гражданина в ходе оперативных действий по его освобождению», — прокомментировала дипломат.

Захарова также сообщила, что Аль-Багдади после освобождения 18 февраля вылетел в Москву. Она призвала граждан «при планировании поездок в государства с непростой ситуацией в сфере безопасности тщательно взвешивать все риски и заблаговременно извещать о своем приезде российские загранучреждения».

8 февраля замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что бывшие боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), амнистированные при поддержке США, по поддельным паспортам выезжают из Сирии в Соединенные Штаты, Канаду и Европу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, что штраф за россиян, осужденных за сбор жуков на Шри-Ланке, заплатил благотворительный фонд миллиардера Фаттаха Шодиева.