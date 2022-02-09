Бывшие боевики ИГ выехали из Сирии в США и Европу

Бывшие боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России), амнистированные при поддержке США, по поддельным паспортам выезжают из Сирии в Соединенные Штаты, Канаду и Европу. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев, об этом пишет ТАСС.

По его словам, ранее боевики находились в подконтрольных курдской администрации местах заключения на территории Заевфратья.

«Используя поддельные паспорта с проставленными в них визовыми отметками, указанные лица выезжают в Соединенные Штаты Америки, Канаду и страны Евросоюза», — сказал он.

Ранее Журавлев сообщил, что сотни террористов в Сирии были освобождены и приняты в подконтрольные США вооруженные отряды. По его словам, освобожденные последователи радикальных течений были приняты в ряды подконтрольных США вооруженных формирований, часть из которых переброшена на территорию зоны Эт-Танф.

